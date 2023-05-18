В Москве готовятся к визиту африканской миротворческой миссии

Сроки визита в Москву африканской миротворческой миссии согласовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 12 мая Владимир Путин поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и согласился выслушать предложения африканских стран, сформировавших миссию.

"Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал журналистам Песков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский также согласился принять в Киеве африканскую мирную миссию и выслушать ее предложения. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский предложил миссии присоединиться к реализации украинской "формулы мира". Последнюю в Кремле считают нереальной и не готовы ее рассматривать.

Генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор заявил, что визит африканской миссии в Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса планируется на начало июня.

Между тем, сейчас свое турне в страны, заинтересованные в разрешении конфликта, начал китайский спецпредставитель Ли Хуэй.