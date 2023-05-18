18 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Школу Пыть-Яха, где случился конфликт из-за желто-синих косичек, перевели на дистант

В Пыть-Яхе перевели на дистанционное обучение школу №1. Об этом говорится в сообщении telegram-канала "Югра официально", передает корреспондент Накануне.RU.

Дистанционный режим обучения будет действовать с 18 по 22 мая включительно. Решение было принято на заседании антитеррористической комиссии.

"Решение о переводе учеников на дистанционное обучение принято с учетом законных интересов школьников и их родителей в получении качественного и безопасного образования. Правоохранительные органы проводят мероприятия в соответствии с утвержденными алгоритмами", - говорится в сообщении.

Ранее в школу поступило сообщение о минировании. Однако, по заявлению заместителя главы Пыть-Яха Алексей Золотых, проверка образовательных учреждений с помощью сотрудников правоохранительных органов с кинологами и служебными собаками показала, что информация не соответствует действительности.

СМИ сообщают, что сообщения с угрозами в образовательное учреждение стали поступать после того, как директор обратилась в полицию с жалобой на то, что мать одной из учениц пришла за ребенком с "желто-синими" косичками.

Теги: цвета, синий, желтый, косички, дистант, лжеминирование


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