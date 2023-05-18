Замминистра ЖКХ Белгородской области отправится добровольцем в зону СВО

Замглавы министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Антон Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.

В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет – в погонах, написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, рассказывая о решении Шопина. Обучение чиновник прошел от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне.

"Антон – образец для всех. Настоящий мужчина", - написал Гладков.