18 Мая 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Жители Новосибирской области смогут Бесплатно проверить сердце и сосуды 20 мая

Акция «Сердечная суббота» пройдет во всех поликлиниках региона в эту субботу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области. Новосибирцы смогут проверить состояние миокарда и сосудов.

О важности своевременного выявления болезней системы кровообращения рассказали во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

Ближайшая суббота во всех поликлиниках Новосибирской области объявлена «сердечной». Особенно отделения и кабинеты медицинской профилактики ждут мужчин трудоспособного возраста. Обратиться можно с 9.00 до 15.00 часов в поликлинику по месту прикрепления.

медицина, здравоохранение, поликлиника, медицинские процедуры, экг(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По оценкам экспертов, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности во всем мире. В Новосибирской области смертность от болезней системы кровообращения в последнее время снижается. Так, в 2022 году этот показатель на 15% ниже, чем в 2021 году. Тем не менее, почти в половине случаев причиной летального исхода становятся болезни системы кровообращения – их число растет: инфарктов стало больше на 35%, инсультов – на 24,4%, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением – на 18%, случаев ишемической болезни сердца – на 8,5%.

Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что артериальной гипертонией страдают порядка 60% взрослых жителей Новосибирской области. При этом многие не знают о своем диагнозе. Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова подчеркнула, что задача системы здравоохранения региона – сохранение качественной жизни населения. Регулярная диспансеризация действительно позволяет вовремя выявить или предотвратить серьезные заболевания, в том числе сердца и сосудов - эта задача решается в том числе, в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Особенно в молодом возрасте, когда клинических проявлений нет, человека ничего не беспокоит, но скрининговые методы уже позволяют заподозрить риски появления этих заболеваний, можно скорректировать образ жизни, провести определенные профилактические мероприятия и вообще избежать появления болезни», - обратила внимание Елена Аксенова.

Теги: акция сердечная суббота, клиники,


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