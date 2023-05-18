18 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Лукашенко назвал "самой большой дезинформацией" заявления о контрнаступлении ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о возможности контрнаступления ВСУ.

"Самая большая дезинформация - этот контрнаступ", - заявил Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. По его мнению, "никакого контрнаступа нет и быть не может".

Свою точку зрения президент республики пояснил тем, что "это просто безумство" - "один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе", сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Киев может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".

Теги: лукашенко, контрнаступление всу


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