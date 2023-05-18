Дуров назвал WhatsApp "шпионской программой"

Создатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения в российских СМИ о том, что мессенджер имеет "уязвимость" в варианте приложения для компьютеров от Apple.

"Заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram". Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться", - написал Дуров в своем канале.

Он считает, что громкие заголовки СМИ обесценивают настоящую опасность. Он сравнил ситуацию с басней про мальчика, который без нужды кричал ""Волк!".

"Например, в WhatsApp простого принятия звонка или просмотра видеозаписи было достаточно, чтобы злоумышленник получил полный доступ к Вашему телефону. Из-за этой уязвимости WhatsApp становился шпионской программой, которая позволяла хакерам взломать любой смартфон с WhatsApp", - не преминул Дуров "отметить" детище Марка Цукерберга.