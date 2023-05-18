"Майскую прогулку" в Екатеринбурге перенесли на июнь

До сегодняшнего дня вопрос о переносе "Майской прогулки" в Екатеринбурге оставался нерешенным, однако в Telegram-канале Уральского федерального университета появилась информация от профессора вуза Виктора Гроховского о переносе мероприятия.

"Майская прогулка" перенесена на 4 июня", - говорится в сообщении.

Ранее министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам "Майской прогулки-2023", которая должна была состояться 21 мая, перенести ее. Причина в действующем противопожарном режиме. С Кудрявцевым были солидарны и в МЧС.

В ходе прогулки участникам на выбор предлагается один из пяти маршрутов: "Исетский променад" длиной 10 километров; "Солнечный" 20 километров; "Именинник" 30 километров; "Юбилейный" 40 километров и "Классика" длиной 50 километров. Каждая дистанция проложена по юго-восточной части Екатеринбурга: территориях парка имени Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного и Шарташского лесопарков.