"Почта России" станет монополистом по интернет-торговле вином?

Торгово-промышленная палата России призвала принять закон об онлайн-торговле алкоголем и начать ее, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт "Почты России". Предложение направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, пишут "Ведомости".

В апреле Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, предусматривающие проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина через "Почту России". Эксперимент должен начаться с 1 ноября 2023 года и охватить два региона - Москву и область. Правительство может принять решение о расширении территории доставки.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова отмечает, что сейчас дистанционная продажа алкоголя маркетплейсами запрещена, и "Почта России" станет в этом вопросе абсолютным монополистом. А контроль тарифов законопроектом не предусмотрен.

"Ещё не улеглись баталии, в результате которых "Почта России" стала монополистом в вопросе доставки пенсий. Правда, теперь поступают жалобы со всей страны от пенсионеров, вынужденных отстаивать многочасовые очереди. И вот 3-летний эксперимент. Монополистом чего ещё будет предложено сделать "Почту России"?" - написала Филатова.

Как сообщает председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг из "Справедливой России — За правду", 16 мая этот вопрос обсуждался на заседании комитета. Он выступает против, так как "Почта России" получит монополию на продажу алкоголя через интернет. Ситуация совершенно неприемлемая.

"Если почта начнет торговать алкоголем, пенсионеры точно своих денег не дождутся. Какой смысл заботиться о копеечных доставках пенсий, когда они смогут гораздо больше заработать, продавая алкоголь? При этом законопроект не предусматривает ни одного механизма контроля маржи, которую почта будет получать с продаж. Рыночные механизмы работать не будут, потому что у почты будет монополия, и контроля со стороны государства тоже нет", - подчеркнул Гартунг.

Внесенные законопроекты пока не рассматривались Госдумой.