18 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Роскачество назвало бренды мыла, которые не уничтожают бактерии

Роскачество провело исследование антибактериального мыла, представленного на полках российских магазинов. В результате пять образцов не подтвердили заявленные антибактериальные свойства, половина исследованных жидкостей плохо мылится.

Всего было исследовано 20 образцов 20 марок по 25 критериям. У 12 образцов на этикетках было указано, что они соответствуют ГОСТу, еще у двух – ТУ предприятия. Большая часть произведена в России (17 образцов), по одному в Турции, Польше и Франции.

Антибактериальные свойства не подтвердились у мыла BioMio, Absolut, "Ашан", Faberlic, "Рецепты бабушки Агафьи". Остальные 15 товаров эффективны как минимум против одного штамма бактерий.

Десять товаров не соответствовали требованиям ГОСТа по пенообразующей способности (Absolut, "Ашан", Faberlic, Synergetic, Fa, "Рецепты бабушки Агафьи", Tana, Sensicare, "Невская косметика", Green Day).

По оценке добровольцев, девять товаров сушат кожу рук.

В Роскачестве отметили, что производители отреагировали на сообщения о несоответствии товара заявленным качествам. Кто-то снял с продажи мыло, кто-то – изменил этикетку.  

Теги: роскачество, мыло, исследование, гост


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