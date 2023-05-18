18 Мая 2023
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Экономика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские компании представили свою продукцию на международной выставке "InterFood Azerbaijan"

В Экспоцентре Баку сегодня открылась 28-я выставка «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan. В этом крупном международном мероприятии задействованы около 500 компаний из более 30 стран.

При содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства (часть экосистемы «Мой бизнес») астраханские компании ООО «Холодильник Володарский» и ООО «Седой Каспий» представили на этой международной площадке рыбные деликатесы собственного производства. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

ярмарка, выставка продуктовая(2023)|Фото: astrobl.ru

Центр поддержки экспорта полностью профинансировал участие астраханских компаний в выставке, оплатив регистрационные взносы, аренду и застройку индивидуальных выставочных стендов и оснащение их оборудованием. Руководитель Центра поддержки экспорта Юлия Голубкина отметила, что обе компании вносят большой вклад в экспортный потенциал области. В 2023 году ООО «Седой Каспий» стало победителем регионального этапа конкурса «Экспортёр года-2023» в номинации «Лучшая женщина-экспортёр», а ООО «Холодильник Володарский» занял второе место в номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса».

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства для поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса. Центр действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и курируется минэкономразвития региона.

Теги: выставка, InterFood Azerbaijan, пищевая промышленность, астраханские производители


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