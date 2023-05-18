В Курской области при двойном обстреле ВСУ пострадали 12 человек

ВСУ спустя час после серии ударов возобновили обстрел поселка Глушково Курской области, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, пострадало 12 человек.

Ранее сегодня губернатор региона Роман Старовойт заявил о том, что вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке.

Mash пишет, что во второй раз ВСУ били туда же, чтобы затруднить работу спасателей, медиков и других оперслужб.