В Перми собаки покусали зоозащитника. Его забрала "скорая"

Пермского зоозащитника забрала скорая помощь после нападения собак. Информация об этом размещена в группе "Станция скорой помощи для бездомных животных "Антидогхантер Zoohelp Пермь" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне. Обстоятельства нападения в группе обещают сообщить позднее.

В группе говорится, что у пострадавшего сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а также сломаны лучевые суставы. В группе также опубликовано видео, как зоозащитника на носилках грузят в автомобиль "скорой помощи".

Активисты группы собирают с подписчиков деньги на операцию для пострадавшего, а также закрытие текущих платежей и долгов.