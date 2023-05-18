Пугачева, Коляда и Ельцина. В суде назвали тех, кто положительно высказался о Ройзмане*

В суде за бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* вступилось сразу несколько знаменитостей. Свои положительные характеристики дали певица Алла Пугачева, вдова первого президента РФ Наина Ельцина, режиссер Николай Коляда, а также лауреат Нобелевской премии и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который лично для этого приехал в Екатеринбург, передает "Ъ-Урал".

Напомним, экс-мэра обвиняют в дискредитации ВС РФ. Якобы в июле Ройзман* провел трансляцию YouTube "Ответы на ваши вопросы", во время которой допустил высказывания, ставшие предметом судебного разбирательства.

Положительно о бывшем градоначальнике высказались и член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, режиссер Алексей Федорченко, музыкант Юрий Шевчук, поэт и певец Борис Гребенщиков, а также бывший главный редактор "Эхо Москвы Алексей Венедиктов* и глава уральского общества "Мемориал"** Алексей Мосин*.

Адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов попросил суд учесть все эти характеристики.

*внесен в реестр иностранных агентов

**федеральная организация, внесенная в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ