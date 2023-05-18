По мэрии Екатеринбурга начинают водить экскурсии. В кабинет главы не пустят

В администрацию Екатеринбурга начинают водить экскурсии для всех желающих. Об этом сообщил глава управления культуры мэрии Илья Марков.

Напомним, на днях мэр уральской столицы Алексей Орлов пригласил всех желающих на ночную экскурсию в городскую администрацию. Она пройдет в рамках "Ночи музеев" и состоится впервые.

Как рассказал Илья Марков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, в эту субботу, 20 мая, состоится презентация экскурсии.

"Мы давно к этому шли, и вот, наконец, преодолев массу бюрократических нюансов, в администрации города в постоянно действующем режиме стартует опция записи на экскурсию по самому зданию. В "Ночь музеев" она будет презентована. Насколько мне известно, билетов уже нет", - сообщил Марков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он уточнил, что куратором данной экскурсии стал Музей истории Екатеринбурга – их искусствоведы и экскурсоводы будут этим заниматься. Периодичность пока не определена, но можно сказать, что она будет проходить чаще, чем раз в квартал – возможно, два раза в месяц. По специальному запросу можно организовать групповую экскурсию. А для широкой публики ее проведут, когда будет набрано необходимое число желающих.

А вот в кабинет главы города Алексея Орлова попасть не получится. Илья Марков пояснил, что мэр слишком занят.

"Алексей Валерьевич часто работает и по выходным дням. Но есть галерея глав на третьем этаже и самое интересное – башня с часами", - заключил руководитель управления культуры.