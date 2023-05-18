На Красной площади задержали мужчину с двумя бутылками бензина, — Shot

В Москве на Красной площади полиция 17 мая вечером задержала подозрительного мужчину с двумя бутылками бензина, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, задержанный вел себя неадекватно: дергался, подходил к прохожим. При себе у него обнаружили две пол-литровых бутылки с бензином, при этом мужчина не смог объяснить, для каких целей.

Shot пишет, что мужчину доставили в отделение, где ему стало плохо. Полицейские вызвали скорую. В больнице медики диагностировали у него психическое расстройство, вызванное воздействием ядов или химикатов.

В феврале полиция задержала на Красной площади в Москве гражданку США с теленком. 34-летняя Алисия Дэй выгуливала в центре столицы животное, купленное ею через сервис "Авито".

На девушку оформили административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".