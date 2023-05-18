18 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

"Казахстан не участвует в обходе антироссийских санкций"

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что власти страны не нарушают санкции западных государств в отношении РФ и не будут предпринимать какие-либо шаги для их обхода.
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По его словам, власти Казахстана будут и далее работать в рамках этой позиции, пишет ТАСС. Прежде всего, руководство страны предпринимает шаги во внешней политике, отвечающие национальным интересам.

Отметим, в прошлом году первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что страна не станет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза, введенных против России. Позже такую позицию страны подтвердил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, санкции


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