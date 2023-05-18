Портрет известного свердловского полковника отмечен на творческом конкурсе

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги регионального этапа всероссийского детского творческого конкурса поделок "Полицейский Дядя Степа – 2023".

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, основной целью данного мероприятия являются повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции и активизация взаимодействия с институтами гражданского общества.

"Свое умение мастерить демонстрировали ребята трех возрастных категорий: 6-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Конкурс в этом году посвящен 40-летию со дня образования в системе МВД пресс-служб и 305-летию полиции России. Эти юбилейные даты будут отмечаться 10 июня и 10 ноября соответственно. С помощью подручных материалов представители подрастающего поколения воплотили в жизнь свое видение эпизодов работы сотрудников различных подразделений ОВД, в том числе кинологов, инспекторов Госавтоинспекции, дежурной части, пресс-секретарей и других. В дело шли бумага, картон, фанера, глина, гипс, стекло, пластилин, текстиль, проволока и даже соленое тесто. Более 100 поделок представлены компетентному жюри", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, в состав отборочной комиссии вошли заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД области Александр Мурашкинцев, руководитель отделения "Декоративно-прикладного творчества" дворца детского и молодежного творчества Екатеринбурга Светлана Шарипова и педагог высшей категории, лауреат номинации "Легенды екатеринбургского образования" Людмила Лобова.

Лучшими в своих возрастных категориях признаны работы 8-летнего Никиты из города Сухой Лог, 10-летнего Максима из Кировограда и 12-летней Каролины из Режа. Их поделки уже направлены в Москву для участия в финальном этапе конкурса. Отдельно была отмечена поделка 12-летней школьницы из Невьянска Ксении, которая изобразила на дереве с использованием техники пирографии портрет начальника пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых при исполнении им своих обязанностей. Журналист по образованию, полковник Горелых вот уже более 30 лет освещает оперативно-служебную деятельность свердловской полиции по борьбе с преступностью и профилактике нарушений.

Призерами регионального этапа конкурса стали Софья из Сысерти, Каролина, Вера и Варя из Лесного, Кирилл из Кировграда, Богдан из Новой Ляли, Лиза из Артей и Илья из Екатеринбурга. Победители и призеры конкурса в преддверии Международного дня защиты детей будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками от имени общественного совета при главном управлении.