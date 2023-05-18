К закону о бездомных собаках возникли вопросы у Кремля, сенаторов и губернаторов

У администрации президента, сенаторов и глав регионов есть серьезные вопросы к законопроекту о бездомных животных, который накануне Госдума одобрила в первом чтении. Хотя авторы документа не исключили, что ко второму чтению будут внесены значительные правки, часть вопросов они буквально отмели и намекнули, что решать их не собираются.

Законопроект предусматривает передачу регионам полномочий по обращению с бездомными животными. Ни одно из положений не запрещает таких кардинальных методов решения проблемы как отстрел или, например, усыпление. Авторы законопроекта не исключают, что какие-то заксобрания в субъектах и губернаторы воспользуются этой возможностью. Но ответственность будет на них, а не на депутатах Госдумы.

Это не устраивает государственно-правовое управление президента (ГПУ). По данным "Ведомостей", в экспертном управлении президента также не поддерживают законопроект.

Не поддерживают в нынешнем виде законопроект и в Совете Федерации. Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал отсутствие статьи об обязательной передаче найденных питомцев их владельцам, а также запрета на использование жестоких методов работы с животными.

С аналогичными претензиями выступили администрации Санкт-Петербурга и Москвы. А Москва, между прочим, даже по признанию авторов законопроекта является чуть ли не единственным регионом в стране, где удалось решить проблему с бродячими собаками.