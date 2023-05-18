18 Мая 2023
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Наука и техника Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Форум "Каспий: пути устойчивого развития" - уникальный проект, направленный на развитие сотрудничества стран Прикаспия

С 29 по 31 мая в Астрахани пройдёт III Международный научный форум «Каспий 2023: пути устойчивого развития».

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, основным местом проведения станет Астраханский госуниверситет им. В. Н. Татищева.

Значение форума для укрепления позиций России на Каспии и сотрудничества со странами Прикаспия отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Сегодня наш регион активно укрепляет статус геостратегической территории на Каспии. Наши ближайшие соседи заинтересованы в развитии партнёрства на условиях взаимного доверия. Форум "Каспий: пути устойчивого развития" – это уникальный проект, помогающий нам решать общие задачи. Это важнейшая международная дискуссионная площадка для обсуждения вопросов в сфере науки, технологий, образования и культуры. Такие встречи способствуют развитию сотрудничества стран Прикаспия. И в современных реалиях это направление является стратегически важным», – считает глава Астраханской области.

игорь бабушкин, форум каспий 2023(2023)|Фото: astrobl.ru

Организаторы форума «Каспий: пути устойчивого развития» – правительство Астраханской области, Астраханский госуниверситет, АНО «Россия–страна возможностей», экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика» (НОП). Регистрация на форум открыта до 18:00 27 мая по ссылке - caspian2023.asu.edu.ru/.

Теги: игорь бабушкин, форум каспий: пути устойчивого развития, страны прикаспия


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