Власти Липецка угрожают опекой жителям, протестующим против мусорного полигона

В Липецкой области местные жители протестуют против строительства мусорного полигона, глава администрации прибег к угрозам натравить на родителей опеку.

Хотя все жители Стебаевского сельсовета высказались категорически против строительства мусорного полигона, к месту строительства уже провели линию электропередач.

Как сообщается в телеграм-канале Липецкого муниципального района "Липецкий район", созданном инициативной группой жителей, в телефонном разговоре с активисткой Ольгой Поповой инспектор по делам несовершеннолетних Любовь Фомина сообщила, что глава администрации района Давид Тодуа написал жалобу. Попову и других активистов вызвали на допрос. Поводом стало размещение совместного с детьми фото детей в соцсети в группе "А что после нас?".

В своей жалобе чиновник пишет, что "вовлечённые в участие в данную акцию подростки подвергаются опасности быть вовлеченными и в правонарушения и преступления", то есть в несанкционированные митинги. Организаторы акций "вторгаются в их личную жизнь и учебный процесс" и т.п. Он ссылается на статью ст. 5.35 КоАП РФ и даже Уголовный кодекс.

"Вместо того чтобы отдать все силы на борьбу с внешним противником и оказывать поддержку ребятам на СВО, он борется со своими жителями! Даже не просто с жителями, а с детьми и их матерями, которые просто желают жить в экологически чистом месте!" - пишет канал.

Отмечается, что граждане имеют право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью, влечет за собой ответственность. Однако никакая информация администрацией так и не обнародована, а в многодетную семью Сычёвых в селе Черёмушки по жалобе Тодуа нагрянула полиция.

Депутат облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов заявил о недопустимости действий властей. Он призвал регионального уполномоченного по правам ребенка Юрия Тарана взять ситуацию на контроль и защитить семьи от произвола чиновников. Тот заявил, что готов включиться.

"То, что происходит с семьей Ольги Поповой в последнее время, кроме как ТРАВЛЕЙ назвать нельзя. И это делают не маргинальные личности, а люди, обличённые властью. За желание жить со своей семьёй в собственном доме в комфортной благоприятной экологической среде многодетную мать и её детей подвергают публичной обструкции. Неспособность внутриполитического блока урегулировать вопрос конструктивным подходом заменяется методами, близкими к криминальным 90-м", - написал депутат.

ЛДПР настаивает, что привлекать комиссию по делам несовершеннолетних для давления на жителей недопустимо. С 14 лет дети являются частично дееспособными, и для привлечения их на публичные мероприятия требуется разрешение со стороны родителей. Родители были не против. Тем более что акции не были политическими.

Накануне депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова сообщила омбудсмену Татьяне Москальковой, что, по данным Минпроса, комиссии по делам несовершеннолетних выносят в год около полумиллиона протоколов о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей" (ст. 5.35 КоАП), которые подчас становятся основанием для изъятия детей из семей автоматически или по абсурдным поводам. Причем порядок формирования этих органов не содержит обязательных требований к профессиональному образованию или опыту работы, а любая ответственность за необоснованные решения комиссий отсутствует. Москалькова пообещала заняться этим вопросом.

Как отмечает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, формулировка о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей" является "резиновой" - под нее можно подвести что угодно. Кроме того, сам Семейный кодекс дает органам опеки почти неограниченные полномочия. Так, в ст. 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. А в статье 64 говорится, что "родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия". То есть опека фактически может решать судьбу детей по своему усмотрению.