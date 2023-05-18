18 Мая 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханскую делегацию на XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» возглавляет губернатор Игорь Бабушкин

Делегация Астраханской области работает на XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». Форум проходит в Казани. Возглавляет делегацию региона губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, сегодня глава региона выступит с докладом о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» в новых условиях.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В этом году форум побил собственный рекорд по количеству гостей: более 15 тысяч зарегистрированных участников из 85 стран и 84 субъектов РФ. Прибыли делегации из ОАЭ, Египта, Марокко, Алжира, Бангладеш, Азербайджана, Казахстана, Египта, Индии, Индонезии, Африки, Ливии и других стран.

казань-экспо(2023)|Фото: astrobl.ru

Цель форума – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Впереди – два дня активной работы, участие в круглых столах, дискуссионных площадках и пленарном заседании.

Теги: казань-экспо, делегация, форум Россия – Исламский мир: KazanForum 2023, игорь бабушкин


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