В Прикамье в заброшенном пруду утонул двухлетний мальчик

В поселке Семсовхоз Кунгурского района: в заброшенном пруду утонул двухлетний мальчик, сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла месяц назад, но СМИ стало о ней известно только сейчас.

По данным издания, пруд заросший, туда никто не ходит. По размеру он примерно 10 на 15 метров. Сообщается, что ребенок часто гулял без присмотра родителей.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.