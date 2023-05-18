18 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

Спецпредставитель КНР: Панацеи для решения украинского кризиса нет

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй выразил уверенность, что панацеи для решения украинского конфликта не существует.

По его словам, все стороны должны "накапливать взаимное доверие" и создавать условия для мирных переговоров. Хуэй добавил, что Китай по-прежнему готов содействовать урегулированию украинского кризиса и установлению мира, передает РИА Новости.

Накануне МИД Китая сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ожидается, что в ходе турне он также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию. В Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Ли Хуэем.

Теги: Спецпредставитель КНР, Ли Хуэй, Украина


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