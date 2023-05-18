В Екатеринбурге задержали "курьера", подозреваемого в 25 эпизодах мошенничества

Сотрудник полиции задержали 20-летнего парня, который работал на территории Екатеринбурга так называемым "курьером". Парень забирал у жертв деньги и передавал их злоумышленникам. Всего он подозревается в 25 эпизодах мошенничества, передают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

По словам задержанного, он решил ступить на скользкую дорожку после того, как его бабушка стала жертвой аналогичного "развода". Нашел своих работодателей парень в социальных сетях. Он также признался, что причастен к хищению в конце апреля 350 тыс. рублей у пенсионерки, проживающей на улице Бажова.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Полиция Екатеринбурга и Накануне.RU призывают читателей быть бдительными, не передавать средства незнакомым лицам, а также проводить профилактические беседы со своими пожилыми родственниками и всегда быть с ними на связи.