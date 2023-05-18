В России подешевела мебель

Снижение стоимости части комплектующих позволила производителям мебели корректировать отпускные цены для стимулирования спроса. В первом квартале 2023 г. поставщики отмечают снижение средних цен на 7–15% (до уровней начала 2022 г.).

Цены снижаются на торговую и офисную мебель, кухонную мебель, металлическую мебель, уточняют в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР), пишет "Ъ". Корректировать отпускную стоимость производителям позволяет снижение стоимости некоторых комплектующих.

Так, по данным АМДПР, цены на фанеру в этом марте сократились на 49% год к году, на плиты ДСП, ДВП и МДФ – на 26–39%. Поставщики корректируют цены в условиях заметного сокращения рынка мебели.