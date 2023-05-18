18 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В американском штате Монтана запретили TikTok

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон о запрете соцсети TikTok на территории этого американского штата. По словам представителя компании Джамала Брауна, в штате насчитывается около 200 тыс. пользователей TikTok, а также 6 тыс. компаний, использующих платформу.
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Сторонники запрета в Монтане утверждают, что китайские власти могут собирать данные пользователей из США с помощью TikTok и использовать платформу для распространения "прокитайской дезинформации среди общественности". Аналогичные опасения уже высказывались не раз и на федеральном уровне в США – в Конгрессе, в ФБР и ЦРУ. Сторонники запрета указывают на китайские законы от 2014 и 2017 года, которые обязывают компании сотрудничать с разведкой и спецслужбами КНР.

Власти Монтаны запретили скачивание приложения TikTok и собираются штрафовать магазины приложений или сам TikTok на $10 тыс. каждый раз, когда кто-то будет получать доступ к загрузке приложения. Таким образом, Apple и Google, управляющие магазинами приложений на iOS и Android, будут нести ответственность, а вот к пользователям штрафы применяться не будут.

Уточняется, что запрет вступит в силу с 2024 года. Также запрет будет снят, если TikTok продадут инвестору из страны, которая не "обозначена федеральным правительством как противник".

Эксперты говорят, что технически ограничить доступ к приложению в одном конкретном штате США или проследить за скачиванием в штате будет довольно сложно. Ни провайдеры, ни надзорные органы в США не обладают необходимой инфраструктурой для отслеживания такого трафика (в отличие от того же Китая).

Власти штата уже предвидят, что TikTok будет судиться, и тяжба, судя по всему, станет продолжительной и сложной.

Теги: tiktok, запрет, штат, монтана, сша


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