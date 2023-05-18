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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об аварийных домах для сирот в Прикамье

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о строительстве некачественного жилья для сирот в селе Уинское Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе

В 2014 году компания "Партнер" по контракту с уполномоченными органами построила 15 домов. Однако уже в 2015 году при передаче жилья сиротам было выявлено, что дома находятся в аварийном состоянии и жить в них опасно. В 2017 году суд обязал недобросовестного застройщика вернуть в бюджет деньги, полученные по контракту, однако до сих пор в полном объеме они не возвращены.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту расследовалось уголовное дело.

Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по ситуации, а также о проделанной работе по восстановлению прав сирот и предоставлению им положенного по закону благоустроенного жилья.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, ранее в Прикамье строители уже оказывались фигурантами дел из-за некачественно возведенных домов для сирот.

Теги: Александр Бастрыкин, Уинское, дома для детей сирот, аварийный дом


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