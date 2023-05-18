18 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Предупреждение по смогу на Среднем Урале продлено до 23 мая

На Среднем Урале синоптики вновь продлили предупреждение по смогу.

Напомним, ранее свердловчан предупреждали о возможности образования смога на территории региона до 17 мая. Причиной стала обстановка с лесными пожарами и атмосферные условия. Смог накрывал Екатеринбург в течение нескольких дней.

В итоге предупреждение решено продлить. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с вечера 17 мая и до 20 часов 23 мая в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении синоптиков.

Стоит отметить, что к охватившим регион лесным пожарам добавилось еще и тление торфяников.

Теги: предупреждение, смог, синоптики, Средний Урал


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