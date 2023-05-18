Предупреждение по смогу на Среднем Урале продлено до 23 мая
На Среднем Урале синоптики вновь продлили предупреждение по смогу.
Напомним, ранее свердловчан предупреждали о возможности образования смога на территории региона до 17 мая. Причиной стала обстановка с лесными пожарами и атмосферные условия. Смог накрывал Екатеринбург в течение нескольких дней.
В итоге предупреждение решено продлить. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с вечера 17 мая и до 20 часов 23 мая в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении синоптиков.
Стоит отметить, что к охватившим регион лесным пожарам добавилось еще и тление торфяников.