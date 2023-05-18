Диверсанты подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани

Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, из-за ЧП было задержано пять грузовых составов.

Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. На месте поджога полицейские нашли зажигалку и шариковую ручку.

Отмечается, что поиски диверсантов осложняются тем, что на данном участке ж/д дороги не было видеонаблюдения.

В начале мая шесть пригородных поездов задержали в Петербурге из-за возгорания релейного шкафа. В апреле стало известно о задержании подозреваемых в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге в Калужской области. В марте суд в Саратове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги.