Иркутские депутаты одобрили увеличение почти в два раза ежемесячной выплаты для детей-сирот

В Иркутской области почти в два раза увеличат размер ежемесячной выплаты для детей-сирот. Это стало возможно после изменения в закон «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», которые были приняты во втором окончательном чтении на сессии регионального парламента под председательством Александра Ведерникова.

По словам председателя комитета по социально-культурному законодательству Ирины Синцовой, необходимость корректировки областного закона вызвана изменениями, внесенными в федеральное законодательство. Так, право на ежемесячную выплату получили дети, потерявшие обоих родителей или единственного родителя во время учебы в общеобразовательных учреждениях. Размер пособия, который составлял 7 тысяч рублей, доведен до величины прожиточного минимума. В Иркутской области он равняется 13269 рублей.

Также во втором окончательном чтении приняты законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов рассказал, что изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» устанавливают право на получение материнского капитала семьям при усыновлении третьего и последующих детей. Деньги могут быть направлены на улучшение жилищных условий, ремонт жилого помещения, покупку земельного участка, образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида, получение ежегодной денежной выплаты.

А по закону «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» получать материнский капитал будут семьи, в которых родился второй ребенок, начиная с 1 января 2024 года. При этом, данный вид соцподдержки планируется предоставлять и на второго, и на третьего ребенка. По предварительным оценкам, на выплаты маткапитала только на вторых детей потребуется направить из областного бюджета около 800 млн рублей.