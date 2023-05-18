На Урале коллекторы представлялись приставами и терроризировали женщину за долги сына

В Свердловской области коллекторы не смогли добиться возврата денег у должника и начали терроризировать звонками его мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Установлено, что звонивший представлялся сотрудником Федеральной службы судебных приставов, настаивая на возврате задолженности сына потерпевшей. При этом, коллекторы звонили женщине с номера, который не был официально зарегистрирован на микрофинансовую организацию. Таким образом компания хотела уйти от административной ответственности.

"Спрятаться" не вышло. Специалисты ГУФССП России по Свердловской области провели проверку и привлекли "МКК СКОРФИН" к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц. Микрофинансовая организация была оштрафована на 300 тыс. рублей.