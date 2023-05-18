До 2 млн рублей «подъемных» смогут получить медики, прибывшие на работу в города Иркутской области

Ряд законопроектов, направленных на поддержку медицинских работников, был принят на сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова.

Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Иркутской области, в первом чтении принят проект закона, который позволит оказывать поддержку медикам, переехавшим работать в города Иркутской области с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов отметил, что речь идет о сотрудниках лечебных учреждений, расположенных в Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово.

Депутаты областного парламента, по инициативе которых был подготовлен данный законопроект, считают, что размеры выплат должны быть такими же, как по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор». В этом случае, в северных территориях, врачи смогут получить однократно 2 млн рублей, средний медицинский персонал 1 млн рублей. В других территориях выплата для врачей составит 1 млн рублей, для среднего персонала 500 тысяч рублей. Врачи и медицинские сестры, получившие «подъемные», будут обязаны отработать в таком населенном пункте не менее пяти лет.

На данный момент лечебные учреждения Усть-Илимска готовы принять на работу 91 медработника. В Усолье-Сибирском открыты вакансии для 106 врачей и 16 работников среднего звена. В Черемхово не хватает 12 врачей и 6 фельдшеров. Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении.

Во втором окончательном чтении приняты законопроекты, также направленные на поддержку работников государственных учреждений, а также сотрудников медицинских и фармацевтических муниципальных учреждений, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях. Они подготовлены по инициативе депутатов ЗакСобрания и устанавливают право получать компенсацию расходов по оплате жилья, отопления и освещения в твердой денежной сумме.