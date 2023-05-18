До 2 млн рублей «подъемных» смогут получить медики, прибывшие на работу в города Иркутской области

18 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

До 2 млн рублей «подъемных» смогут получить медики, прибывшие на работу в города Иркутской области

Ряд законопроектов, направленных на поддержку медицинских работников, был принят на сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Иркутской области, в первом чтении принят проект закона, который позволит оказывать поддержку медикам, переехавшим работать в города Иркутской области с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов отметил, что речь идет о сотрудниках лечебных учреждений, расположенных в Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово.

Депутаты областного парламента, по инициативе которых был подготовлен данный законопроект, считают, что размеры выплат должны быть такими же, как по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор». В этом случае, в северных территориях, врачи смогут получить однократно 2 млн рублей, средний медицинский персонал 1 млн рублей. В других территориях выплата для врачей составит 1 млн рублей, для среднего персонала 500 тысяч рублей. Врачи и медицинские сестры, получившие «подъемные», будут обязаны отработать в таком населенном пункте не менее пяти лет.

Врач, кабинет вакцинопрофилактики(2021)|Фото: Накануне.RU

На данный момент лечебные учреждения Усть-Илимска готовы принять на работу 91 медработника. В Усолье-Сибирском открыты вакансии для 106 врачей и 16 работников среднего звена. В Черемхово не хватает 12 врачей и 6 фельдшеров. Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении.

Во втором окончательном чтении приняты законопроекты, также направленные на поддержку работников государственных учреждений, а также сотрудников медицинских и фармацевтических муниципальных учреждений, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях. Они подготовлены по инициативе депутатов ЗакСобрания и устанавливают право получать компенсацию расходов по оплате жилья, отопления и освещения в твердой денежной сумме.  

Теги: александр ведерников, подъемные, медицинские работники, областной парламент


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети