Пассажиров ж/д в Крыму пока будут перевозить автобусами – из-за взрыва под Симферополем

Пострадавших в результате взрыва на железной дороге под Симферополем нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он заявил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Глава республики не сообщил, что причиной ЧП стал взрыв, но об этом уже написали СМИ.

"Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.