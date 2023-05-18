В Госдуме задумались о сроках пересдачи ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову разрешить пересдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) не на следующий год, а в год его проведения, перед сентябрем. Направлено соответствующее обращение.

В письме (есть у ТАСС) парламентарий, ссылаясь на данные исследований, указывает, что 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс, "22% старшеклассников в это время принимают успокоительные препараты". Одним из факторов здесь служит то, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год, уверен депутат.

Кроме того, предложение, пишет Чернышов, основано на том, что в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов.