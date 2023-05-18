18 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Верхней Пышме сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Верхней Пышмы подписал постановление о снятии режима чрезвычайно ситуации с лесов и села Мостовское. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Накануне именно в той местности бушевал крупный пожар, который тушили силами десятков волонтеров.

Информацию о снятии режима ЧС Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе Верхней Пышмы. Сейчас на территории городского округа потушены все пожары, обстановка стабилизировалась, а потому надобности в режиме больше нет.

Теги: Верхняя Пышма, постановление, режим ЧС, пожар


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