В Верхней Пышме сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Верхней Пышмы подписал постановление о снятии режима чрезвычайно ситуации с лесов и села Мостовское. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Накануне именно в той местности бушевал крупный пожар, который тушили силами десятков волонтеров.

Информацию о снятии режима ЧС Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе Верхней Пышмы. Сейчас на территории городского округа потушены все пожары, обстановка стабилизировалась, а потому надобности в режиме больше нет.