Игорь Бабушкин прокомментировал запуск следующей партии автобусов в Астрахани в рамках транспортной реформы

"Получаю личные сообщения с вопросами о запуске следующей партии автобусов в рамках транспортной реформы. Процесс под контролем, в силу объективных причин чуть сдвинуты сроки. Уже скоро Государственная транспортная лизинговая компания поставит в Астрахань 191 автобус. Заключён первый лизинговый договор в рамках нового инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Контракт подписан с ООО «Таксомоторный парк № 20» на поставку в лизинг 191 автобуса Volgabus 4298G4 для работы на городских маршрутах в Астрахани. Вся техника работает на природном газе и подходит для перевозки маломобильных групп населения.

Инвестиционный проект разработан ГТЛК и был поддержан в январе 2023 года правительством Российской Федерации. Использование в проекте инструментов как государственного, так и рыночного финансирования позволяет привлечь внебюджетные инвестиции в транспортную отрасль, обеспечить заказ необходимой регионам современной отечественной техники и загрузку предприятий машиностроения.

Напомним, ранее ГТЛК поставила в регион 94 новых современных автобуса большого класса Volgabus-5270, которые сейчас обслуживают 6 пассажирских маршрутов в Астрахани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отзывы о них у астраханцев очень хорошие.