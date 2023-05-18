Путин подписал Стратегию комплексной безопасности детей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года". В нем содержатся положения об угрозах детям и намечены направления их снижения.

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К основным угрозам безопасности детей отнесены: снижение уровня благополучия детей и семей с детьми; высокий уровень травматизма среди детей, приводящий к смертности или инвалидизации; вовлечение в преступную деятельность; распространение опасной информации; изменение представлений о традиционных духовно-нравственных ценностях.

"Навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей", - говорится в документе.

Целями госполитики в сфере обеспечения безопасности детей являются: снижение уровня детской смертности и травматизма; защита и обеспечение интересов детей и семей с детьми; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Интересно, что оценка уровня безопасности детей осуществляется по таким показателям, как:

• общая численность детей в России;

• доля детей в общей численности населения;

• численность детей-сирот;

• численность детей-инвалидов;

• детская смертность;

• доля детей, занимающихся физической культурой и спортом, и многие другие.

Необходимо, чтобы численность детей росла, смертность снижалась, уровень бедности семей с детьми снижался и т.д., говорится к документе.

Однако по многим показателям ситуация ухудшается. Так, общая численность детей начала уменьшаться за счет быстрого падения рождаемости, а количество детей-инвалидов, наоборот, только растет. По данным Минспорта, доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, которые занимаются физической культурой и спортом, в 2021 году достигла 88%, что выглядит фантастическим уровнем. А вот по данным Росстата и Общественной палаты РФ, с 2016 по 2020 гг. число детей, занимающихся спортом, резко упало — с 49% до 40%. Причем это было зафиксировано еще до дистанта.

Контроль за реализацией госполитики в сфере обеспечения безопасности детей возложен на Правительство РФ, которое должно ежегодно представлять доклад президенту.