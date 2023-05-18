В Крыму взрыв на железной дороге: с рельсов сошли вагоны с зерном
В Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. ЧП случилось около семи утра недалеко от села Чистенькое.
В момент взрыва на железнодорожном полотне находился грузовой поезд. Взрывом были опрокинуты пять вагонов, перевозивших зерно.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас саперы проверяют весь участок, рядом с которым произошел инцидент.
Из-за ЧП задерживаются два пассажирских поезда, отменено движение электричек.