В Крыму взрыв на железной дороге: с рельсов сошли вагоны с зерном

В Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. ЧП случилось около семи утра недалеко от села Чистенькое.

В момент взрыва на железнодорожном полотне находился грузовой поезд. Взрывом были опрокинуты пять вагонов, перевозивших зерно.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас саперы проверяют весь участок, рядом с которым произошел инцидент.

Из-за ЧП задерживаются два пассажирских поезда, отменено движение электричек.