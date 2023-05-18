18 Мая 2023
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Происшествия Крым
Фото: t.me/ENews112

В Крыму взрыв на железной дороге: с рельсов сошли вагоны с зерном

В Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. ЧП случилось около семи утра недалеко от села Чистенькое.

В момент взрыва на железнодорожном полотне находился грузовой поезд. Взрывом были опрокинуты пять вагонов, перевозивших зерно.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас саперы проверяют весь участок, рядом с которым произошел инцидент.

Из-за ЧП задерживаются два пассажирских поезда, отменено движение электричек.

Сход вагонов из-за взрыва в Крыму.(2023)|Фото: t.me/ENews112

Теги: крым, бахчисарай, симферополь, железная дорога


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Развитие сюжета:

Ранее 18.05.2023 09:21 Мск Пассажиров ж/д в Крыму пока будут перевозить автобусами – из-за взрыва под Симферополем

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