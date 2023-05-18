Бывшему главе УКСа Прикамья ужесточили приговор по делу о взятке

Экс-начальнику УКС Пермского края Дмитрию Левинскому ужесточили наказание, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Сегодня состоялось рассмотрение апелляции на приговор от 7 марта по уголовному делу о взяточничестве. Ранее Ленинский суд Перми признал бывшего главу управления капитального строительтства Прикамья виновным в получении взятки в виде 3 млн руб. от руководителя компании "ИнвестЖилСтрой" Алексея Шилова за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу бизнесмена и представляемых им коммерческих организаций, которые входили в служебные полномочия как главы краевого УКСа.

В нарушение действующего законодательства осужденный за взятку без проведения соответствующих процедур заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах лица, коммерсанта.

Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в соответствии с примечание к ст.291 УК РФ, в связи с добровольным сообщением о даче взятки.

Напомним, что сам Левинский вину не признавал, заявлял, что получил деньги не в качестве взятки, а в качестве долга.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. Прокуратура сочла приговор слишком мягким. Ранее обвинение настаивало на 11 годах лишения свободы и штрафе в размере 3 млн руб. Защита пыталась отменить обвинительный приговор.

По новому приговору у Левинского конфисковали в доход государства 2,96 млн руб. и наложили взыскание на изъятые более 250 тыс. руб. В остальном решение первой инстанции оставлено без изменения.