В Екатеринбурге судят лжесиловика, укравшего деньги с чужого счета

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель города, обвиняемый в краже денег с чужого банковского счета. Мужчина выдавал себя за силовика.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды уралец через социальную сеть познакомился с дочерью потерпевшей. Он заявил, что якобы работает в правоохранительных органах, хотя это было неправдой. В дальнейшем мужчина вошел к потерпевшей и ее дочери в доверие и даже стал периодически проживать в их квартире.

В один из декабрьских вечеров прошлого года он решил похитить чужие деньги. Под предлогом удаления ненужных программ и вирусов аферист взял у женщины ее мобильный телефон и сменил пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка. Затем он зашел туда от ее имени и перевел деньги уже на свой счет. Все похищенное злоумышленник потратил. Впоследствии им заинтересовались уже настоящие силовики.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина полностью признал. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в мировой суд.