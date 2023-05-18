18 Мая 2023
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Происшествия Москва
Фото:youtube.com

Волочкова объяснила нападение ее бывшего бойфренда на супругу

Суд в Москве сегодня изберет меру пресечения для банщика Сергея Кузнецова, экс-бойфренда танцовщицы Анастасии Волочковой. По данным СМИ, накануне он до полусмерти избил свою жену, ее тоже зовут Анастасия. На Кузнецова завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Версии о причинах нападения расходятся.

Сам Кузнецов, якобы, сообщил следователям после задержания, что приревновал жену, признавшуюся ему в измене.

Жена сказала Telegram-каналу "112", что конфликт начался после того, как она принесла домой бутылку алкоголя и захотела ее выпить. Обвинения перешли и на круг общения женщины: Сергей заявил о ревности к мужчинам, с которыми Анастасия общается.

При этом в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения у подъезда дома, где живут супруги. На них видно, что Сергей перед началом конфликта, вероятно, и сам употребил алкоголь – в его руках бутылка, а движения характерны для действия спиртного напитка.

Но позже в сети появилась еще и версия Анастасии Волочковой. Она намекнула на то, что это жена ревновала Сергея к танцовщице, а Кузнецов, якобы, мечтал вернуться к бывшей пассии.

"Сергей звонил мне на Мальдивы и сообщил, что он разводится с женой. Причиной по его словам стала ревность жены ко мне и к не удаленным им наших совместных фото с Мальдив полтора года назад из соц. Сетей. И признаний мне в любви в постах. Дичь. От меня не уходят, ко мне возвращаются", - написала Волочкова в соцсетях.

Кузнецов стал известен после передачи "Давай поженимся" на Первом канале. Там он закрутил роман с Анастасией Волочковой. Пара слетала в романтическое путешествие, а потом рассталась.

Теги: анастасия волочкова, сергей кузнецов, нападение, избиение


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