Минобороны: Ракетой "Кинжал" уничтожено пять пусковых установок ЗРК Patriot

Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили на Украине многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ.

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — заявили в ведомстве.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. По данным источников, носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США передал, что "повреждения системы Patriot после российской ракетной атаки минимальны". Система функционирует, радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден.