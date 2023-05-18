18 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Удмуртские депутаты предложили давать бесплатно государственную землю в населенных пунктах

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, предлагающий предоставлять гражданам в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся не только в государственной или муниципальной собственности, но и в составе населенных пунктов, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас, согласно Земельному кодексу, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства в муниципальных образованиях гражданам, которые работают там по основному месту работы и по специальностям, установленным региональным законом, на срок не более шести лет.

Также в России по закону можно объединять поселения в муниципальный район, но если население двух и более поселений не согласилось объединяться, то все остальные поселения утрачивают статус муниципального образования. Из-за этого земля перестает быть муниципальной и граждане теряют право на ее получение.

Законопроект призван исправить это положение и дополнить Земельный кодекс пунктом о том, что государство может передавать в безвозмездное пользование землю в населенных пунктах.

Одновременно удмуртские депутаты внесли другой законопроект - о возможности досрочного расторжения договоров аренды лесных участков по решению суда в случае невыполнения арендатором предусмотренных мероприятий по сохранению лесов и их защите от пожаров.

Теги: земля, собственность, законопроект


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