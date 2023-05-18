Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах украинской столицы – в Дарницком, Днепровском и Деснянском.

"Возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе", - сообщил мэр Киева в своем Telegram-канале. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Также Кличко добавил, что пострадавших в Дарницком и Днепровском районе нет, к медикам обращений пока не было.