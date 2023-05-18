18 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России может появиться медаль "За помощь специальной военной операции"

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что партия учредит общественную награду – медаль "За помощь специальной военной операции". Ее будут вручать волонтерам, общественным организациям, предпринимателям и простым людям, которые ежедневно помогают фронту и Победе за особый вклад в дело защиты Родины.

Слуцкий уточнил, что специальная военная операция – поворотная точка современной истории, путь к Победе и стержень нашей жизни.

"Все, что происходит сейчас в экономике, политике, культуре, так или иначе связано с СВО", - написал политик в своем telegram-канале, добавив, что каждый раз на встречах с волонтерами СВО хочется от всего сердца выразить благодарность, поклониться этим настоящим людям, которыми все мы гордимся.

Теги: СВО, медаль, награда


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