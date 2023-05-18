Пентагон не возражает против поставок Украине F-16 другими странами

Минобороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

В то же время, он отметил, что решение о возможности передачи истребителей Киеву другими государствами пока не принято.

Ранее издание сообщало, что F-16 с Украиной могут поделиться США и Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Греция и Румыния, но не Великобритания и не Франция, у которых просто нет таких самолетов. При этом именно Франция и Великобритания выразили готовность заняться подготовкой украинских пилотов для управления западными самолетами.