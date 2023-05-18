В Тюменской области продолжится расширение трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск до четырех полос

В Тюменской области продолжится расширение трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск до четырех полос, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Этот вопрос, а также результаты работы по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” и перспективы развития дорожной сети региона обсудили руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече, которая состоялась 17 мая.

В настоящий момент в рамках расширения трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск ведутся проектно-изыскательские работы на отрезке протяженностью более 30 километров.

Кроме того, федеральные дорожники проводят капремонт участка трассы Р-404 со 154-го по 168-й км (устраивают водопропускные трубы и земляное полотно), продолжается реконструкция дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Работы развернуты на трех участках, в Тюменской области приведут в нормативное состояние более 140 участков дорог протяженностью свыше 200 км и два искусственных сооружения ‒ путепровод на обходе Тюмени и мост через реку Ишим в Ишиме, по нацпроекту отремонтируют 12 участков дорог к поликлиникам и фельдшерско-акушерским пунктам.