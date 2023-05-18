18 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Урале поймали поджигателя сухой травы, устроившего крупный пожар

На Среднем Урале задержали поджигателя. Пироман спалил сухую траву, что привело к серьезному пожару.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел в среду в Нижнесергинском районе, в паре километров от села Тюльгаш. На площади в 270 гектаров вспыхнула сухая трава. Пожарным удалось ликвидировать горение.

По оперативной информации, огнеборцами был задержан человек, устроивший поджог растительности. Его передали силовикам. Теперь во всех обстоятельствах предстоит разобраться следственным органам.

Накануне стало известно, что в лесах Уральского федерального округа выявлено несколько случаев поджогов. При этом ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев категорически отрицал, что леса поджигают умышленно.

Теги: трава, поджог, МЧС


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