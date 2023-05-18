18 Мая 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев встретился с командиром артиллеристов из "Единой России"

Глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с командиром артиллеристов Максимом Бестфатером, ранее работавшим пресс-секретарем свердловского отделения партии "Единая Россия". Депутат передал военному квадрокоптер, а тот рассказал о трудностях службы.

Бестфатер был мобилизован в сентябре прошлого года, после чего отправился в учебный центр в Елани.

Алексей Вихарев и командир артиллеристов Максим(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Познакомился с Максимом лично, заочно мы знали друг друга с октября 2022 года. Очень мне понравился его основательный подход, внимание к деталям и забота о своих подчиненных. Это дорогого стоит, когда командир делает все возможное, в том числе и ищет благотворителей, чтобы уменьшить риски для бойцов. Попросил его составить список того, что требуется, буду продолжать поддерживать их", – рассказал руководитель медицинской фракции.

Только с октября прошлого года Алексей Вихарев передал артиллеристам военные термосы, бензопилы, карманные светодиодные фонарики, бинокли и зрительную трубу с переменной кратностью, ноутбук, комплект для подключения к спутниковому интернету. Помимо этого, он закупил и передал радиостанцию, квадрокоптеры, монокуляры, рации, наушники с эффектом шумоподавления и многое другое.

Гуманитарный груз артиллеристам от Алексея Вихарева(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Батарея в марте была направлена на передовую, боевая работа всех сплотила. Все оборудование, которое мы получили, стараемся использовать максимально. Придумали, как маломощные аппараты не терять, а получать от них пользу и побеждать противника. Нам это позволяет меньше рисковать бойцами, сберечь их жизни. Но при этом выполняем боевые задачи", – рассказал командир батареи Максим.

Командир артиллеристов Максим(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Эта неделя также не обошлась без гуманитарной помощь. По просьбе солдат Вихарев направил в зону СВО шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины "Урал", строительные скобы, колуны и кувалды, домкрат, масло для дизельных двигателей и оружейное масло, а также моющие средства для посуды и полов, губки и влажные салфетки.

Напомним, что глава медфракции начал поддерживать уральских бойцов с весны прошлого года, потратив на оборудование, снаряжение и медикаменты более 36 млн рублей.

Теги: артиллерист, Вихарев, гумпомощь


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