"Урал" уступил "Краснодару" и остался без Суперфинала Кубка России

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не сумел пробиться в Суперфинал Кубка России.

Напомним, в финале Пути РПЛ уральская команда уступила московскому ЦСКА и оказалась в финале Пути регионов. Накануне клуб из Екатеринбурга сыграл в гостях с "Краснодаром" за выход в решающий матч.

Встреча завершилась с результатом 2:1. На 9-й минуте игрок "Краснодара" Кайо открыл счет после розыгрыша углового. Еще до перерыва "Урал" сравнял благодаря усилиям капитана Эрика Бикфалви, который отлично сыграл на добивании.

Во втором тайме хозяева вышли вперед: мяч на счету Джона Кордобы. Под занавес встречи в ворота "Урала" был назначен пенальти и удален защитник гостей Лео Гогличидзе. Однако затем арбитр встречи Сергей Карасев отменил 11-метровый из-за офсайда.

Таким образом, в Суперфинале Кубка России встретятся ЦСКА и "Краснодар". Игра состоится 11 июня в Москве.